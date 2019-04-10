Pedullà: “Montella firmerà fino al 2021, sarà un nuovo ciclo con il tecnico”

Stamattina l’arrivo a Firenze, pochi minuti fa gli accordi definitivi per il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. L’impegno contrattuale scadrà il 30 giugno 2021, a conferma c...

Stamattina l’arrivo a Firenze, pochi minuti fa gli accordi definitivi per il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. L’impegno contrattuale scadrà il 30 giugno 2021, a conferma che – rispetto ai primi discorsi di ieri pomeriggio – le due parti si sono impegnate per un rapporto ancora più lungo e per un ciclo da riaprire dopo le soddisfazioni di diversi anni fa.

Montella e la Viola pronti a ripartire, gli accorsi sono totali, adesso il primo allenamento e la gara contro il Boglona da preparare.

Fonte: Alfredo Pedullà