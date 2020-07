Pedullà, Miranchuk proposto alla Fiorentina, lascerà la Lokomotiv Mosca

Aleksey Miranchuk può lasciare la Lokomotiv Mosca durante il prossimo mercato. Il centrocampista offensivo russo, grande protagonista nella fase a gironi di Champions League contro la Juve (in gol sia all’andata che al ritorno), piace a tanti club europei. Alla finestra ci sono diverse squadre italiane, ma intanto nelle ultime ore il talentuoso classe ’95 è stato proposto anche alla Fiorentina, per quello che sarebbe un innesto di prospettiva e di assoluta qualità. In stagione Miranchuk ha collezionato 12 gol e 5 assist in 26 partite, ora la pista viola va seguita con attenzione.

