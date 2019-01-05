Pedullà: "Milenkovic è cercato dai due Manchester, ecco quanto potrebbero incassare i viola"

Queste alcune parole dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà su Milenkovic scritte su Stadio: “C’è un ‘97 che ha già convinto tutti, si chiama Nikola Milenkovic, baluardo della Fiorentina, serbo di so...

Queste alcune parole dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà su Milenkovic scritte su Stadio: “C’è un ‘97 che ha già convinto tutti, si chiama Nikola Milenkovic, baluardo della Fiorentina, serbo di sostanza, quantità, qualità e quello che volete e che chiedete a un difensore. Potenziale fuoriclasse, si partiva da 40 (l’Atletico Madrid si è arrampicato a simile cifra la scorsa estate, respinto), ora siamo arrivati a 50 e le due di Manchester hanno da un pezzo i motori accesi per l’estate”.

Di certo ci sentiamo di aggiungere che per ora il ragazzo non si muove e se ne riparlerà solamente da giugno