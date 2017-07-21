Pedullà: "Mi aspetto ora un'accelerata negli acquisti. Politano? Punterei su qualcosa di meglio nel rapporto qualità/prezzo"

Le ultime sul calciomercato della Fiorentina di Alfredo Pedullà.

Alfredo Pedullà nel consueto appuntamento serale su Radio Bruno ha fatto il punto sul calciomercato della Fiorentina:

"Sul calciomercato in entrata della Fiorentina ora mi aspetto un'accelerata: Pioli ha bisogno che gli facciano una squadra entro 10-15 giorni.

Per prima cosa gli occhi sono puntati sul rientro dalla Cina, del Milan, che dovrebbe stringere per Kalinic già a partire da lunedì. La questione si intreccia anche con un'altra squadra e cioè con il Torino, per Belotti ma anche per i nomi di Simeone e Zapata che interessano appunto ai granata, oltre che ai viola. L'argentino del Genoa costa tanto, bisogna perciò capire tante cose. Politano? Il Sassuolo è una bottega cara che per il suo esterno parte da oltre 15 milioni, ed ora che sanno che hai soldi delle cessioni diventeranno ancora più esosi, per questo io andrei altrove. Politano resta comunque un nome da tenere in lista, insieme ad altri come ad esempio Jesè Rodriguez.

Per i 2 due francesi (Eysseric e Veretout, ndr) invece è fatta, mancano soltanto le visite mediche. Badelj? Dopo aver silurato il suo procuratore, il croato cercherà di capire nei prossimi giorni se arriveranno delle offerte, altrimenti può riaprirsi il discorso rinnovo di contratto".