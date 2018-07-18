Pedullà: "L'ipotesi Pjaca resta in piedi ed è molto concreta. Sulle parole dei DV...."

Queste le parole a Radio Bruno di Alfredo Pedullà: "L’ipotesi Pjaca resta in piedi. Secondo me la partita è ancora in piedi. Se non se ne dovesse fare niente, la Fiorentina potrebbe andare all’estero....

Queste le parole a Radio Bruno di Alfredo Pedullà: "L’ipotesi Pjaca resta in piedi. Secondo me la partita è ancora in piedi. Se non se ne dovesse fare niente, la Fiorentina potrebbe andare all’estero. Dalla visita di Della Valle penso possa nascere qualcosa di concreto, dalle cessioni può esserci il tesoretto. Se non hai un budget importante, non è una partita a scacchi, ma una partita d’attesa. La creatività? C’è sempre, ma a un certo punto serve mettere le mani in tasca. Mi auguro che possa sbloccarsi almeno un’operazione in entrata. E’ possibile un’uscita media, non alta, per sbloccare il mercato della Fiorentina."