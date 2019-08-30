Pedullà: "Le parole di Pradè su De Paul possono essere una pretattica. Cessione di Simeone fondamentale"
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Le parole pronunciate da Pradè su De Paul possono anche essere una strategia. Alla vigilia di una partita si possan...
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Le parole pronunciate da Pradè su De Paul possono anche essere una strategia. Alla vigilia di una partita si possano fare queste dichiarazioni, le parole di stima verso i Pozzo ormai non sono più credibili.
Per la Fiorentina sarebbe importante prenderlo perché è un giocatore che può permettere alla Fiorentina di giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1.
La cessione difficile e importante da fare era quella di Simeone, e proprio grazie a questa operazione capiamo come le cose possono cambiare minuto dopo minuto. Vedremo cosa accadrà"