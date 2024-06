Pedullà: “L’Aston Villa offre 15 milioni per Kayode. La Fiorentina vuole ne almeno 22. Trattativa aperta”

Kayode potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Il terzino classe 2004 viola piace molto a Monchi, direttore sportivo dell’Aston Villa che per lui ha offerto 15 milioni più bonus. La richiesta della Fiorentina è di almeno 20-22 milioni di base fissa. La trattativa è comunque aperta e vanno avanti i dialoghi tra le due società come riportato da Alfredo Pedullà.

