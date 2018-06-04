Pedullà: "La Roma potrebbe cedere Perotti, non El Sharaawi. Biraghi al Torino? Non mi risulta..."
Alfredo Pedulla ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:"El Sharaawi in questo momento non è sul mercato, più probabile che parta Perotti. Diff...
Alfredo Pedulla ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:
"El Sharaawi in questo momento non è sul mercato, più probabile che parta Perotti. Difficile dire quanto vale Chiesa, se non si presenta qualcuno con un’offerta iniziale da 60-70 milioni non si entra in nessuna discussione. Per adesso non confermo la pista del Torino interessato a Biraghi. Viene considerato un giocatore con margini di crescita. Secondo me arriveranno altre proposte perchè quello del terzino è un ruolo con carenza in Italia. Non so quanto possa convenire andare a prendere Barreca"