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Pedullà: "La Roma potrebbe cedere Perotti, non El Sharaawi. Biraghi al Torino? Non mi risulta..."

Alfredo Pedulla ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:"El Sharaawi in questo momento non è sul mercato, più probabile che parta Perotti. Diff...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 15:26
Pedullà: "La Roma potrebbe cedere Perotti, non El Sharaawi. Biraghi al Torino? Non mi risulta..." -
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Alfredo Pedulla ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"El Sharaawi in questo momento non è sul mercato, più probabile che parta Perotti. Difficile dire quanto vale Chiesa, se non si presenta qualcuno con un’offerta iniziale da 60-70 milioni non si entra in nessuna discussione. Per adesso non confermo la pista del Torino interessato a Biraghi. Viene considerato un giocatore con margini di crescita. Secondo me arriveranno altre proposte perchè quello del terzino è un ruolo con carenza in Italia. Non so quanto possa convenire andare a prendere Barreca"

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