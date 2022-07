Pedullà: “La Juventus apre all’Empoli per Rugani. I bianconeri potrebbero tornare all’assalto di Milenkovic”

Nikola Milenkovic torna in orbita Juventus. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Empoli ha individuato in Daniele Rugani il sostituto del partente Mattia Viti. I bianconeri hanno aperto al prestito del difensore e la trattativa con il club di Corsi potrebbe entrare presto nel vivo. Qualora Rugani dovesse tornare ad Empoli, la Juventus tornerebbe all’assalto di Milenkovic e la Fiorentina non potrà trattenerlo in virtù del rinnovo, con patto, della scorsa estate. Sul difensore – si legge – rimane vigile anche l’Inter, ma è una situazione legata anche a Milan Skriniar.