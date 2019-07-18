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Pedullà, la Juve è pronta a rinunciare a Chiesa, si sono accorti di essere fuori tempo

Secondo quanto riferito dal’esperto Alfredo Pedullà, la Juventus si sarebbe accorta di essere fuori tempo massimo per arrivare al 25 viola, visto che avrebbe dovuto programmare una cessione importante...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 01:07
Pedullà, la Juve è pronta a rinunciare a Chiesa, si sono accorti di essere fuori tempo - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riferito dal’esperto Alfredo Pedullà, la Juventus si sarebbe accorta di essere fuori tempo massimo per arrivare al 25 viola, visto che avrebbe dovuto programmare una cessione importante in attacco per arrivarci, e che si aspettava un'uscita pubblica del ragazzo dopo il cambio di proprietà. Ecco perché Rocco Commisso  ha fatto le numerose dichiarazioni ed adesso ha il coltello dalla parte del manico

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