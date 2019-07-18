Pedullà, la Juve è pronta a rinunciare a Chiesa, si sono accorti di essere fuori tempo

Secondo quanto riferito dal’esperto Alfredo Pedullà, la Juventus si sarebbe accorta di essere fuori tempo massimo per arrivare al 25 viola, visto che avrebbe dovuto programmare una cessione importante...

Secondo quanto riferito dal’esperto Alfredo Pedullà, la Juventus si sarebbe accorta di essere fuori tempo massimo per arrivare al 25 viola, visto che avrebbe dovuto programmare una cessione importante in attacco per arrivarci, e che si aspettava un'uscita pubblica del ragazzo dopo il cambio di proprietà. Ecco perché Rocco Commisso ha fatto le numerose dichiarazioni ed adesso ha il coltello dalla parte del manico