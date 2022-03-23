Pedullà: "La Fiorentina vuole il talento della Vis Pesaro Sanogo che si sta mettendo in mostra in C"

La Fiorentina è sulle tracce del talentuosissimo classe 2004 Sanogo che sta stupendo tutti al Vis Pesaro in Serie C

Amhed Kader Sanogo è un esterno offensivo della Vis Pesaro, classe 2004, che si è messo in evidenza in Serie C durante questa stagione. E ci sono diversi club che lo stanno seguendo per la prossima sessione di mercato. La Fiorentina in A lo ha apprezzato e continuerà a monitorarlo. In B ci sono almeno tre società sulle tracce di Sanogo: la Spal è l’ultima in ordine di tempo, ma anche Cittadella e Reggina hanno acceso i riflettori sul diciasettenne. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito

PULGAR DISASTROSO IN TURCHIA

https://www.labaroviola.com/pulgar-e-un-disastro-in-turchia-lallenatore-potete-rimandarlo-alla-fiorentina-subito-non-ci-serve/169891/