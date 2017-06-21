Pedullà, la Fiorentina sta aspettando che Borja Valero si esponga. L'Inter offre 6 milioni

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, dopo la famigerata telefonata liberatoria della notte è andato in scena il summit tra Corvino e A...

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, dopo la famigerata telefonata liberatoria della notte è andato in scena il summit tra Corvino e Ausilio all'ora di pranzo in un albergo milanese, per discutere la posizione di Borja Valero. La Fiorentina valuta il cartellino dello spagnolo più dei 5-6 milioni che vorrebbe sborsare l’Inter, ma non si è parlato solo di cifre: Ausilio ha fatto però presente che il centrocampista piace tanto a Spalletti. La Fiorentina sta aspettando che sia Borja Valero, che si sente già dell’Inter, ad esporsi uscendo allo scoperto manifestando la sua volontà di trasferirsi a Milano sponda nerazzurra.