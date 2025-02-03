Pedullà: "La Fiorentina offre 16 milioni per Fagioli, la Juve chiede sempre 20, si tratta"

Il noto esperto di mercato ha parlato della trattativa che vede come protagonista il centrocampista bianconero

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha affermato che la trattativa tra la Fiorentina e la Juventus prosegue con i viola che tentano in chiusura della sessione invernale di prendere il centrocampista bianconero Nicolò Fagioli in uscita perché ormai fuori dai piani di Motta. L'azzurro arriverebbe in viola per 20 milioni, così è richiesto dai bianconeri, ma la Fiorentina al momento è ferma a 16. Vedremo se nelle prossime 3 ore si concretizzerà l'affare.

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-fagioli-la-juve-chiede-20-milioni-piu-una-percentuale-sulla-vendita-serve-il-riscatto-garantito/287496/