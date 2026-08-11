Pedullà: "La Fiorentina ha rifiutato Sancho, lui sarebbe venuto di corsa, ma la trattativa non è nata"

L'esperto di mercato ha parlato del giocatore inglese

A Passione Fiorentina Alfredo Pedullà ha parlato di vari temi come la situazione di Sancho, ora svincolato dopo l'ultima stagione deludente all'Aston Villa: "Non è stato lui a rifiutare la Fiorentina, ma proprio la Fiorentina ha detto di no e ha fatto bene perché non è un giocatore su cui puntare. Se la Fiorentina accettava, lui era già qua, ma ha sbagliato lo scorso anno perché doveva andare a Roma e aveva accettato poi è sparito ed è rimasto in Inghilterra per motivi suoi, ma va lasciato perdere. Si allena con una squadra di decima serie e non è pronto."