Pedullà: "La Fiorentina ha mandato via Vanoli per poi richiamarlo, non è una cosa normale"

Il giornalista ha parlato dopo il ritorno di Vanoli in viola

Alfredo Pedullà, noto giornalista e opinionista di Sportitalia, ha tracciato un bilancio critico sulla situazione attuale del calcio italiano. Nel suo intervento, il cronista si è soffermato in particolare sulle recenti panchine saltate in Serie A, mettendo in luce le problematiche gestionali dei club e la mancanza di equilibrio nelle analisi dei media.

Carenza di dirigenti all'altezza "In Italia c'è una netta assenza di dirigenti preparati. Se la Fiorentina decide di richiamare un ottimo tecnico — lo stesso che l'aveva condotta alla salvezza nella passata stagione per poi non essere confermato —, non si può semplicemente sorvolare sulla cosa".

Fiorentina e Bologna: disparità di giudizio "Non abbiamo alcuna appartenenza o schieramento di parte nel mondo del calcio. Il nodo principale risiede nell'atteggiamento di chi critica duramente la Fiorentina per poi restare in silenzio di fronte alle dinamiche del Bologna. Non riteniamo affatto che questo sia il modo corretto di analizzare ciò che accade".