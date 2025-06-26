Pedullà: "La Fiorentina è sull'attaccante classe 2007 Jallow, su di lui anche Bologna e Napoli"
Vi abbiamo parlato di Sulayman Jallow, attaccante gambiano classe 2007 di proprietà del Rimini, recente protagonista con la Primavera (è andato in doppia cifra). Sono proseguiti i contatti con il Bolo...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2025 12:34
Vi abbiamo parlato di Sulayman Jallow, attaccante gambiano classe 2007 di proprietà del Rimini, recente protagonista con la Primavera (è andato in doppia cifra). Sono proseguiti i contatti con il Bologna e anche con la Fiorentina, sullo sfondo il Napoli che lo ha seguito e apprezzato. Molto presto verrà presa una decisione definitiva. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, vedremo se arriveranno aggiornamenti nelle prossime ore