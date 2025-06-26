Pedullà: "La Fiorentina è sull'attaccante classe 2007 Jallow, su di lui anche Bologna e Napoli"

Vi abbiamo parlato di Sulayman Jallow, attaccante gambiano classe 2007 di proprietà del Rimini, recente protagonista con la Primavera (è andato in doppia cifra). Sono proseguiti i contatti con il Bolo...

A cura di Redazione Labaroviola 26 giugno 2025 12:34

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