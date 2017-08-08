Pedullà: "La Fiorentina ha bloccato tutto per Laxalt, sondaggio per Stafylidis, Badelj può partire anche l'ultimo giorno di mercato"

Se entro il 16 il Milan non avrà fatto nessun passo in avanti per Kalinic il croato rimarrà a Firenze. Ci saranno colpi subito" così Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Su Laxalt, rispetto a ieri, dobbiamo fare due passi indietro. Non è previsto l’affondo da parte della Fiorentina, anche perché il Genoa vuole mantenere una situazione di stand by. E’ un’operazione che non sta entrando nella fase decisiva.

Su Strinic nei prossimi giorni possiamo aspettarci degli sviluppi dato che è un giocatore fuoridai giochi a Napoli, così come Pavoletti e Zapata.

Piace anche il terzino sinistro Stafylidis, per lui sono stati fatti dei sondaggi, anche se non troppo approfonditi.

In questo momento la priorità per la Fiorentina è andare a fare un investimento importante nell’esterno offensivo.

Kalinic la Fiorentina lo toglie dal mercato entro una settimana, diverso il discorso per Badelj che potrebbe partire anche negli ultimi giorni di mercato. Prima di ferragosto, oltre Eysseric, ci saranno dei colpi in casa viola"