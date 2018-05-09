Pedullà: "La Fiorentina alzerà l'asticella sul mercato. Corvino merita il massimo dei voti perchè..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La Fiorentina alzerà l’asticella anche sul mercato dopo le grandi prestazioni delle ultime settimane. Per me Corvin...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina alzerà l’asticella anche sul mercato dopo le grandi prestazioni delle ultime settimane. Per me Corvino merita il massimo dei voti per quantoha fatto sul mercato, ha dovuto ricostruire, adesso c’è una base che permette di ripartire, adesso bisogna perfezionare la rosa. Chiesa e Veretout hanno visto alzare la propria quotazione di mercato in termini economici"