A poco più di 48 ore dalla chiusura del mercato, Alfredo Pedullà aggiorna così sulla Fiorentina: “Non so di incontri di Pradè da consumare nelle prossime ore. C’è un aggiornamento su Kumbulla del Verona, il da azzurro Giuntoli aveva raggiunto un accordo con l’Hellas. Il calciatore ha preso tempo.Una vicenda simile a quella per Amrabat, il Napoli si era mosso per tempo ma la Fiorentina si è inserita sul giocatore ed è una vicenda da seguire. Duncan? Il Sassuolo ha fatto muro alla cessione di Bourabia, può essere un segnale che libererà Duncan. Sottil? Il Genoa ha preso Iago Falque, Parigini e sta per prendere Iturbe, non credo si fa per la concorrenza che si va a creare. Dell’Orco? Il Lecce lo considera incedibile, più credibili le piste Igor e Juan Jesus” ha detto Pedullà a Radio Bruno Toscana.