Pedullà: "Il Como non va oltre i 40 milioni per Kean. Contatti indiretti tra Fiorentina e Icardi"

Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva a Passione Fiorentina

Alfredo Pedullà è tornato con il consueto appuntamento del martedì sul canale YouTube e Twitch di Passione Fiorentina con gli immancabili aggiornamenti sul mercato viola. Queste le sue parole:

Su Kean: "La parola deve essere della Fiorentina sulle tempistiche. La Fiorentina chiede 45 milioni per Kean, ma che possono essere anche 43. Il Como penso che possa arrivare a 40 milioni di euro. Loro si stanno divertendo in questa trattativa e, al momento, alle 14.45 di oggi, martedì 25 agosto, non vogliono superare i 40 milioni di euro. Se la Fiorentina non fa un comunicato dove afferma che il giocatore è incedibile, questa trattativa rischia di andare fino al 28 o 29 agosto. Domenica si sono riuniti a Como, dove si sono detti che presenteranno un'offerta da 33/35 più 7/5 di bonus. Varia dalla base fissa. I due club si sono fatti una promessa di "non belligeranza" fino alla partita di ieri con la Roma."

Sul possibile sostituto di Kean: "La Fiorentina ha avuto dei contatti indiretti per Icardi, perché lui sta bene fisicamente. Lui verrebbe a Firenze, Lui aspetterà fino al primo settembre ed è svincolato. Ci sono svincolati del Chelsea, c'è Zirkzee che la Juve ha messo in stand-by, perché vuole un attaccante d'area di rigore.

"Dodo e Mandragora: "Dodo-Nottingham? I club sono distanti e non c'è ancora un accordo contrattuale. Mandragora non credo sia contento di fare sempre spezzoni, quindi è una parentesi da seguire. Ha mercato in Italia e ha qualche interesse anche all'estero."



Su Torreira: "La notizia sul Venezia è confermata. Vuole tornare in Italia e vuole lasciare il Galatasaray, e lui tornerebbe alla Fiorentina, ma i viola devono fare delle cessioni a centrocampo."

Sancho: "C'è un buon rapporto con l'agente, era stato proposto alla Fiorentina ma i viola non erano interessati."