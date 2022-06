Pedullà: “Gollini alla Fiorentina possibile, ma senza scambi con Kouamè. Nessun incontro nelle prossime ore”

Pierluigi Gollini in orbita Fiorentina. Senza scambi con Kouame, come raccontato diverse settimane fa, ma comunque una possibilità che si può concretizzare nelle prossime ore. Non sono previsti incontri con gli agenti nelle prossime ore, ma le quotazioni di Gollini sono in crescita. Il classe 1995, 27 anni compiuti lo scorso marzo, è rientrato all’Atalanta dopo l’esperienza avara di soddisfazioni con il Tottenham. Lo ha scritto Alfredo Pedullà sul proprio sito.