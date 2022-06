CorSport, se non si dovesse sbloccare Dodò, possibile ritorno di fiamma della Fiorentina per Mbabu

Kevin Mbabu potrebbe rientrare sotto i riflettori della Fiorentina. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino in forza al Wolfsburg sarebbe una delle piste alternative nel caso in cui non si dovesse sbloccare la trattativa per Dodò. I viola non hanno mai smesso di guardarsi attorno con Léo Dubois del Lione, ma potrebbe. Il terzino destro dovrebbe lasciare la Bundesliga e tornare in Premier League, dove aveva vestito la maglia del Newcastle. Questa volta potrebbe essere il Fulham la formazione giusta per lui, ma il calciatore non escluderebbe nemmeno una pista italiana ed ecco perché potrebbe inserirsi perfino la Fiorentina.