Pedullà: "Fiorentina geniale su Muriel, arriverà anche un centrocampista. Andranno via..."
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Brava la Fiorentina su Muriel, ha anticipato tutti su questa trattativa, anche chi voleva intromettersi dopo scompigliando i giochi e gl...
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Brava la Fiorentina su Muriel, ha anticipato tutti su questa trattativa, anche chi voleva intromettersi dopo scompigliando i giochi e gli accordi. A volte succede anche che la parola data viene rispettata. La Fiorentina ha scaricato Sansone dopo aver avuto la sensazione che Muriel poteva arrivare. Per me Muriel è un’intuizione geniale, lo si riporta in una realtà come quella della Serie A dove ha sempre fatto bene.
Può arrivare ancora un centrocampista alla Fiorentina così come possono uscire diversi giocatori ma con Muriel la Fiorentina ha sistemato il grosso del suo mercato. Il Parma ha fatto un sondaggio per Laurini, si approfondirà nei prossimi giorni: il francese vorrebbe giocare di più"