Pedullà: "Fiorentina geniale su Muriel, arriverà anche un centrocampista. Andranno via..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Brava la Fiorentina su Muriel, ha anticipato tutti su questa trattativa, anche chi voleva intromettersi dopo scompigliando i giochi e gl...

A cura di Redazione Labaroviola 03 gennaio 2019 15:17

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