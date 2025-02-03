Pedullà: "Fagioli passa alla Fiorentina in prestito con obbligo, operazione da 19,5 milioni"

il centrocampista arriva in viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni dopo una lunga trattativa

Nicolò Fagioli, dopo una lunga trattativa che ha interessato tutta l'ultima intensa giornata di mercato, passa alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni come riportato su Sportitalia da Alfredo Pedullà all'interno dello Speciale calciomercato dall'hotel Sheraton di Milano. La Fiorentina riesce a prendere il giocatore, riuscendo a strappare un accordo che non era semplice dato che la Juventus era ferma a 20 e i viola non intendevano giungere a questa cifra. Si chiude a 19,5 milioni (13,5 di riscatto+2,5 per il prestito oneroso e 3,5 di bonus) con una percentuale di rivendita a favore dei bianconeri del 15%, come dichiarato dal giornalista, completando il mercato di gennaio che ha visto arrivare in viola Folorunsho, Marì, Zaniolo, Ndour e lo stesso centrocampista ex Cremonese.

https://www.labaroviola.com/biraghi-e-ufficialmente-a-titolo-temporaneo-un-nuovo-giocatore-granata/287512/