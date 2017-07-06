Pedullà, per Eysseric si attende solo la firma. Il giocatore vede solo viola..

Dopo Vitor Hugo, Bruno Gaspar e Milenkovic, la Fiorentina sta perfezionando un’altra operazione in entrata. Siamo ai dettagli infatti per Valentin Eysseric

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2017 23:41

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