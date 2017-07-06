Pedullà, per Eysseric si attende solo la firma. Il giocatore vede solo viola..
Dopo Vitor Hugo, Bruno Gaspar e Milenkovic, la Fiorentina sta perfezionando un’altra operazione in entrata. Siamo ai dettagli infatti per Valentin Eysseric
Dopo Vitor Hugo, Bruno Gaspar e Milenkovic, la Fiorentina sta perfezionando un’altra operazione in entrata. Siamo ai dettagli infatti per Valentin Eysseric, l’esterno offensivo-trequartista in scadenza nel 2018 con il Nizza. Dopo l’accelerata di una settimana fa, da noi anticipatavi, le due società hanno lavorato all’operazione raggiungendo un principio di accordo sulla base di circa 3,5-4 milioni più bonus. Vanno perfezionati gli ultimi aspetti contrattuali, ma Eyssericormai ‘vede’ la Fiorentina. Presto verrà il momento dei passaggio formali…
fonte alfredopedullà.com