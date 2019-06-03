Pedullà: "Ecco come mai la Fiorentina ha emesso il comunicato su Chiesa. Su Dragowski..."

Queste le parole di Pedullà al Pentasport: “La Fiorentina non vuole parlare di mercato fino a che non verranno risolte altre cose. Ed’ è anche per questo che è stato fatto quel comunicato. E’ una pro...

Queste le parole di Pedullà al Pentasport: “La Fiorentina non vuole parlare di mercato fino a che non verranno risolte altre cose. Ed’ è anche per questo che è stato fatto quel comunicato. E’ una prova di forza per evitare di parlare di una cosa singola. Nelle ultime ore ho parlato di due offerte per Dragowski, e confermo quello che ho detto nonostante l’SMS del portiere è stato poco educato nei miei confronti”.