Alfred Duncan e la Fiorentina: ieri vi avevamo raccontato che l’operazione era stata completata a 15 milioni più bonus per il Sassuolo. Al punto che erano state programmate le visite per venerdì (domattina). Bene, le visite si svolgeranno a Milano, ore 18, quindi addirittura in anticipo! Poi Duncan sarà libero di raggiungere Firenze, Iachini e i nuovi compagni.

Alfredopedulla.com