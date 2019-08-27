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Pedullà, domani incontro tra Fiorentina e Sampdoria per Simeone. La prima scelta dei blucerchiati resta Defrel

Domani è previsto un incontro con la Fiorentina per Simeone che può diventare un’opzione molto concreta, a maggior ragione nel caso in cui la Samp memorizzasse ulteriori tentennamenti da parte di Defr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 00:10
Pedullà, domani incontro tra Fiorentina e Sampdoria per Simeone. La prima scelta dei blucerchiati resta Defrel -
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Domani è previsto un incontro con la Fiorentina per Simeone che può diventare un’opzione molto concreta, a maggior ragione nel caso in cui la Samp memorizzasse ulteriori tentennamenti da parte di Defrel, con Ferrero che si è detto comunque ottimista sull’arrivo del francese dalla Roma.

 

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