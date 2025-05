Pedullà: “Dialoghi avanzati tra la Fiorentina e Palladino per l’accordo sulla risoluzione del contratto”

Sono ore di vero e proprio caos in casa Fiorentina da quanto Martedì mattina è trapelata la notizia che l’allenatore Raffaele Palladino avrebbe comunicato al club le proprie dimissioni. Da quel momento tutto tace in casa Fiorentina, anche dopo i duri comunicati del tifo viola, sia di quello della curva Fiesole che di quelli del centro di coordinamento dei viola club. La Fiorentina è comunque al lavoro per chiudere il rapporto lavorativo con Palladino, infatti come rivelato da Alfredo Pedullà su X i dialoghi tra il club e l’allenatore per la risoluzione del contratto sono in uno stato molto avanzato, vedremo quando arriverà l’ufficialità

