Pedulla: "De Rossi ha ricevuto un'offerta dalla Fiorentina. La sua risposta..."

Questo quanto riferito da Pedullà a Sportitalia: "Daniele De Rossi ha rifiutato offerte da Fiorentina e Milan. Il capitano della Roma ha due offerte molto importanti dalla MLS e dal Boca Juniors ma si...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2019 00:57

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