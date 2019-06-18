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Pedulla: "De Rossi ha ricevuto un'offerta dalla Fiorentina. La sua risposta..."

Questo quanto riferito da Pedullà a Sportitalia: "Daniele De Rossi ha rifiutato offerte da Fiorentina e Milan. Il capitano della Roma ha due offerte molto importanti dalla MLS e dal Boca Juniors ma si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 00:57
Pedulla: "De Rossi ha ricevuto un'offerta dalla Fiorentina. La sua risposta..." -
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Questo quanto riferito da Pedullà a Sportitalia: "Daniele De Rossi ha rifiutato offerte da Fiorentina e Milan. Il capitano della Roma ha due offerte molto importanti dalla MLS e dal Boca Juniors ma si è preso ancora dei giorni per riflettere sul proprio futuro"

 

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