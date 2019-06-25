Pedulla: "De Rossi deciderà il suo futuro giovedì. Su di lui Fiorentina e Milan, i rossoneri però..."

Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "De Rossi era convinto di iniziare ad allenare ma poi ha capito che non era il momento. Deciderà giovedì tornato dalle vacanze, su di lui ci sono la Fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola 26 giugno 2019 00:34

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