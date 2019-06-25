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Pedulla: "De Rossi deciderà il suo futuro giovedì. Su di lui Fiorentina e Milan, i rossoneri però..."

Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "De Rossi era convinto di iniziare ad allenare ma poi ha capito che non era il momento. Deciderà giovedì tornato dalle vacanze, su di lui ci sono la Fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 00:34
Pedulla: "De Rossi deciderà il suo futuro giovedì. Su di lui Fiorentina e Milan, i rossoneri però..." -
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Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "De Rossi era convinto di iniziare ad allenare ma poi ha capito che non era il momento. Deciderà giovedì tornato dalle vacanze, su di lui ci sono la Fiorentina, forte dei rapporti con Pradè e Montella e il Milan, che però prima di prenderlo dovrebbe riuscire a piazzare Biglia".

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