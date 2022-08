Pedullà: “Da lunedì entra nel vivo il rinnovo di Biraghi. La Fiorentina deve sistemargli il contratto”

Intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del rinnovo tra Cristiano Biraghi e la Fiorentina: “Nei primi giorni della prossima settimana entreremo nel vivo del rinnovo di Biraghi. Credo ci possa essere un incontro. La sua appartenenza l’ha dimostrata anche con le dichiarazioni di ieri sera, ha detto che sta bene a Firenze e che il suo futuro sarà viola. La storia del Nottingham era vera, ma non ha mai raggiunto una profondità tale da pensare che potesse lasciare la Fiorentina. Devono mettergli apposto il contratto. Per me gli porteranno il contratto a 1,8 milioni più bonus che possono arrivare o sfondare il muro dei 2 milioni di euro”.