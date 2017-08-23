Pedullà: "Corvino non ha mai trattato Politano. Emre Mor poteva esordire in viola, l'agente ha pensato per sé. Jesè andava chiuso in 72 ore..."

A Radio Bruno parla, di Fiorentina, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: “Politano? A quelle condizioni non sarebbe mai arrivato, infatti ha rinnovato con Sassuolo fino al 2022. Non c’è mai sta...

A Radio Bruno parla, di Fiorentina, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: “Politano? A quelle condizioni non sarebbe mai arrivato, infatti ha rinnovato con Sassuolo fino al 2022. Non c’è mai stata trattativa con i neroverdi, al massimo l’agente lo aveva offerto per cercare di metterlo in vetrina.

Emre Mor? L’ex agente (Muzzi Ozcan) ha fatto solo danni e ha pensato solo ai suoi guadagni, a quest’ora era già a Firenze e aveva esordito alla prima di campionato. La trattativa per Jesè Rodriguez doveva essere chiusa in 72 ore e invece la Fiorentina ha preso tempo: poteva essere la stella a Firenze e invece poi ha scelto lo Stoke”.