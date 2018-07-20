Pedullà: "Confermo, Gerson è in prestito secco. Per Pjaca o chiudi per domenica o lo perdi"
Il consueto punto di mercato a Radio Bruno di Pedullà: “Pjaca? Inserimenti normali, preannunciati, auspicabili. Ma resiste la posizione del giocatore verso la Fiorentina, che dovrà combaciare con quel...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 19:27
Il consueto punto di mercato a Radio Bruno di Pedullà: “Pjaca? Inserimenti normali, preannunciati, auspicabili. Ma resiste la posizione del giocatore verso la Fiorentina, che dovrà combaciare con quella della Juve. I viola partono dal prestito con diritto di riscatto, ma entro domenica questa situazione si deve risolvere. Gerson? Gli dai visibilità nella speranza che possa aiutarti”.