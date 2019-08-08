Pedullà conferma, Pulgar è della Fiorentina ecco tutti i dettagli su cifre e contratto
Questo il tweet di Pedullà che da tutti i dettagli sull'arrivo di Pulgar alla Fiorentina: alla 10,4 milioni al percentuale 10 per cento su eventuale plusvalenza e vendita...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 19:53
Questo il tweet di Pedullà che da tutti i dettagli sull'arrivo di Pulgar alla Fiorentina:
#Pulgar alla #Fiorentina: 10,4 milioni al #Bologna, percentuale 10 per cento su eventuale plusvalenza e vendita futura. Contratto quadriennale da 1,3 milioni a stagione più bonus