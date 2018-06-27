Pedullà: "Concorrenza per Lafont ma viola in vantaggio. Pjaca dopo il mondiale"

Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Su Lafont c’è concorrenza, almeno 2-3 club in Europa, per cui c’è da aspettare. Ma è una concorrenza su cui si può lavorare, vediamo se ci sono le condizioni...

Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Su Lafont c’è concorrenza, almeno 2-3 club in Europa, per cui c’è da aspettare. Ma è una concorrenza su cui si può lavorare, vediamo se ci sono le condizioni per la Fiorentina per poter chiudere almeno un’operazione in entrata. Anche su Gabriel inevitabilmente incide il discorso della Uefa, con il Milan che ad ora non sta pensando al mercato. Sulle altre operazioni invece difficilmente ci saranno novità in settimana: la Croazia andrà avanti e Pjaca resta lì in ballo, così come il Chelsea che prenderà l’allenatore e poi si occuperà del mercato, Pasalic compreso. In generale più tempo passa e meglio è per entrambi, perché non uscendo novità significa che sono situazioni quasi definite. La scaletta del mercato viola è chiara e i nomi li sappiamo, poi se spunta una sorpresa non lo sappiamo ancora. "