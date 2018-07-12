Pedullà: "Ceccherini-Fiorentina, accelerata! Si può chiudere in poche ore"

Federico Ceccherini alla Fiorentina: improvvisa accelerata negli minuti, operazione destinata ad andare in porto a strettissimo giro. Per il difensore classe 1992 di proprietà del Crotone, attuale sca...

Federico Ceccherini alla Fiorentina: improvvisa accelerata negli minuti, operazione destinata ad andare in porto a strettissimo giro. Per il difensore classe 1992 di proprietà del Crotone, attuale scadenza 2020, il club viola ha deciso di uscire allo scoperto dopo i rumors delle scorse settimane. Ma l’evidente novità consiste nel fatto che dai semplici rumors stiamo ormai passando alla definizione della trattativa: il Crotone valuta eventuali contropartite tecniche, ma ha dato il via libera all’affare. Un altro difensore alla corte di Pioli. Ceccherini è il nuovo difensore destinato a vestire la maglia viola.

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