Pedullà: “Borja e Badelj restano alla Fiorentina. De Maio un’alternativa, Corvino prenderà un titolare in difesa e un colpo a sorpresa”

Alfredo Pedullà ha parlato oggi sia in radio che a Sportitalia, queste le sue parole sul mercato viola e sulle prossima mosse di Pantaleo Corvino:

“Gomez è stato ceduto per sette milioni di euro, è stata una trattativa esamplare della Fiorentina che tra soldi incassati e guadagno sulla cessione prende davvero una bella cifra.

Domani arriverà il talento croato Maganjic, è sicuramente un’operazione di buon livello. Difesa? Serve un profilo come quelli che i viola hanno trattato fino ad ora, De Maio sarà un’alternativa ai titolari, non è stato preso per giocare titolare in questa Fiorentina. Credo che Corvino proverà a prendere un altro difensore importante, un centrocampista e un altro acquisto a sorpresa. Badelj al Milan? No, i rossoneri non hanno fondi da investire in entrata in questo momento. Borja Valero alla Roma? La Fiorentina ha alzato una barriera molto alta per lui”