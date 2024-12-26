Pedullà: Biraghi ha fatto tanto per Firenze, va rispettato fino alla fine della sua esperienza"

Il noto giornalista ha commentato la sempre più probabile cessione del terzino viola nel mercato di gennaio

Alfredo Pedullà ha parlato dei temi più caldi legati al mercato prossimo che sta per partire con un occhio anche al mondo viola: "Biraghi è un capitano all'uscio così come Danilo alla Juve o Pellegrini della Roma. I tre sono separati in casa e sono pronti ad andarsene, però tra la Fiorentina e Pellegrini non mi risulta niente come invece da qualcuno è stato detto. Per la Fiorentina direi che bisogna rispettare Biraghi per tutto quello che ha fatto per Firenze, è stato un capitano e ha portato la fascia con orgoglio poi le storie finiscono ma deve essere trattato bene."

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