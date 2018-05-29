Pedullà: "Badelj vuole il Milan. Adesso serve un nome importante per sostituirlo. In porta...."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La priorità di Badelj è il Milan, che però in questo momento ha altri problemi. Ora bisogna solo capire se il croato aspettarà o meno i...

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2018 16:26

Condividi