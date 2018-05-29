Pedullà: "Badelj vuole il Milan. Adesso serve un nome importante per sostituirlo. In porta...."
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La priorità di Badelj è il Milan, che però in questo momento ha altri problemi. Ora bisogna solo capire se il croato aspettarà o meno i...
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"La priorità di Badelj è il Milan, che però in questo momento ha altri problemi. Ora bisogna solo capire se il croato aspettarà o meno i rossoneri. Soucek e Zurkowski porterebbero essere nomi che gireranno intorno alla Fiorentina ma adesso c'è bisogno di qualcosa di più importante soprattutto qualitativamente, anche perché va sostituito Badelj.
Diverse società si stanno muovendo per il portiere, adesso deve sbloccarsi la vetta della piramide affiché cominci l'effetto domino. Bruno Gaspar andrà via, sarà uno dei primi a lasciare"