Pedullà, Badelj ritorna alla Fiorentina. Probabilmente dopo il prestito scatterà l'obbligo e non il diritto di riscatto

Milan Badelj e la Fiorentina, siamo alla stretta finale. Vertice in corso per gli ultimi dettagli e per il grande ritorno com’era chiaro da sabato mattina. E proprio quel giorno vi avevamo raccontato...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2019 14:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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