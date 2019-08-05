Pedullà, Badelj ritorna alla Fiorentina. Probabilmente dopo il prestito scatterà l'obbligo e non il diritto di riscatto
Milan Badelj e la Fiorentina, siamo alla stretta finale. Vertice in corso per gli ultimi dettagli e per il grande ritorno com’era chiaro da sabato mattina. E proprio quel giorno vi avevamo raccontato...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 14:29
Milan Badelj e la Fiorentina, siamo alla stretta finale. Vertice in corso per gli ultimi dettagli e per il grande ritorno com’era chiaro da sabato mattina. E proprio quel giorno vi avevamo raccontato che probabilmente sarebbe stata un’operazione con obbligo e non diritto di riscatto e relativo prestito oneroso. Dettagli, ormai. La cosa che conta è che ci siano conferme totali sul ritorno di Badelj alla Fiorentina, intesa solo da formalizzare con la Lazio.
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