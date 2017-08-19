Pedullà: "Babacar è incedibile per la Fiorentina. Il mercato viola è ormai chiuso"
Jovetic di ritorno a Firenze? Operazione possibile solo nelle ultime 48 ore di mercato" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 19:23
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Kalinic giocherà nel Milan, la Fiorentina aspettava le garanzie sui pagamenti. La società viola ha rinunciato a qualche milione di bonus in questa trattativa. Babacar non è sul mercato per la Fiorentina. Per me il mercato viola è completato.
Jovetic ha rifiutato due offerte importanti negli ultimi giorni, dal Brighton ed il Newcastle. E’ un giocatore da ultime 48 ore del calciomercato"