Pedullà: "Babacar è incedibile per la Fiorentina. Il mercato viola è ormai chiuso"

Jovetic di ritorno a Firenze? Operazione possibile solo nelle ultime 48 ore di mercato" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Kalinic giocherà nel Milan, la Fiorentina aspettava le garanzie sui pagamenti. La società viola ha rinunciato a qualche milione di bonus in questa trattativa. Babacar non è sul mercato per la Fiorentina. Per me il mercato viola è completato.

Jovetic ha rifiutato due offerte importanti negli ultimi giorni, dal Brighton ed il Newcastle. E’ un giocatore da ultime 48 ore del calciomercato"