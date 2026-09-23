Pedullà attacca Sarri: "La squadra non è coinvolta, a Torino l'Atalanta è stata un vero pianto"

Il giornalista ha criticato la prova dell'Atalanta contro la Juventus

L'analisi dell'ultimo turno di campionato pubblicata sul canale YouTube ufficiale di Alfredo Pedullà si concentra sull'impegno casalingo dell'Atalanta e sulle recenti prestazioni della squadra guidata da Maurizio Sarri. Nel video editoriale intitolato "Arrosto di Spalletti, fumo di Sarri: la Juve è squadra, la Dea un pianto", il giornalista ed esperto di mercato analizza senza filtri la sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus, soffermandosi sulle scelte tattiche, sulla mentalità del tecnico e sull'inizio di stagione altalenante della Dea.

«Allegri e Sarri devono togliere la polvere dentro il comò, perché ce n'è tanta. Il calcio si sta evolvendo, bisogna darsi una mossa. Io non ragiono per amici ed eroi, ma secondo il mio modo di intendere questo lavoro.

Di polvere dentro il comò ne ha tanta anche Sarri e, al netto di qualsiasi tipo di lamentela che io non condivido più, vorrei dire a Maurizio Sarri: queste cose basta, anche perché ripeterle sempre non ha un senso. È come la storia del mercato aperto, è una follia per gli allenatori. Sì, ho capito, però poi tocca a voi e tocca far vedere qualcosa.

L'Atalanta non ha tirato in porta mai nel primo tempo, non ha verticalizzato mai, giocava in un modo antiquato, superato, con questi tocchi e tocchettini che non avevano un senso. Il tempo c'è, il tempo glielo daranno, ma nelle spiegazioni non vendiamo due cose diverse rispetto alla verità dei fatti. L'Atalanta ieri è stata un pianto.

Non c'è il coinvolgimento della squadra. La squadra non è felice, evidentemente non è ancora pronta. I fatti dicono che dopo cinque giornate sono arrivate fondamentalmente due vittorie, non ti dico immeritate tutte e due, ma quasi — quella con il Bologna sicuramente — e tre sconfitte di fila. Il mercato, la Nazionale non c'entrano nulla.»