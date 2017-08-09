Pedullà: "Adesso arriveranno un terzino e un esterno. Strinic sta prendendo tempo con la Fiorentina"

Benassi è un colpo sottotraccia di Corvino. Martins Indi alla Fiorentina? Non mi risulta" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Queste le parole di Alfredo Pedullà a Radio Bruno sul mercato viola:

"Il colpo della Fiorentina di Benassi è stata un operazione sottotraccia di Corvino. Tatticamente è cresciuto molto, l’Inter si sarà pentita di averlo ceduto presto. Ad oggi l’idea è di farlo giocare come trequartista, poi più avanti si vedrà.

Adesso in entrata mi aspetto un esterno offensivo ed un terzino. Poi occorre capire cosa succederà con Badelj e Kalinic.

Martins Indi? Non mi risulta mentre Strinic piace ma il giocatore vuole aspettare. Mi aspetto un nome nuovo.

Stafylidis? Costa circa 10 milioni, soldi che la Fiorentina spenderà per un giocatore offensivo”.