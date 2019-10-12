Pedro scalpita: il gol con il suo Brasile lo ha galvanizzato. Ora punta dritto il Brescia
Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul profilo dell'attaccante brasiliano Pedro. Dopo il gol in maglia verde oro di due notti fa (con la selezione ungere 23), con cui ha fissato sul d...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 15:44
Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul profilo dell'attaccante brasiliano Pedro. Dopo il gol in maglia verde oro di due notti fa (con la selezione ungere 23), con cui ha fissato sul definitivo 4-1 il successo contro il Venezuela, l'entourage del giocatore racconta di un ragazzo galvanizzato. Ora punta dritto al debutto contro il Brescia: Montella gli darà una chance?