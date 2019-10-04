Pedro non giocherà con la primavera viola per via del campo sintetico del Torino. Con la prima squadra...
Secondo quanto riportato da Radio Bruno il centravanti brasiliano Pedro questa volta non sarà convocato con la Fiorentina Primavera, che giocherà domani contro il Torino in Piemonte. A questo punto re...
Secondo quanto riportato da Radio Bruno il centravanti brasiliano Pedro questa volta non sarà convocato con la Fiorentina Primavera, che giocherà domani contro il Torino in Piemonte. A questo punto resta un rebus la sua convocazione con la prima squadra. Il motivo della mancata convocazione in primavera è perchè lo staff sanitario viola ha deciso di farlo giocare solo su campi in erba vera, e dato il terreno dello stadio che ospiterà la gara fra i granata e la Fiorentina primavera è in sintetico è stato scelto di non far andare l'attaccante con i giovani viola.