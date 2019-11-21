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Pedro, la Gazzetta lo inserisce tra i più grandi flop dei nuovi arrivi nel campionato italiano

La Gazzetta dello Sport con un bellissimo focus ha analizzato i flop del mercato. In classifica, c’è anche l’attaccante della Fiorentina, Pedro, che ha giocato solo una manciata di minuti col Parma. I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 13:18
Pedro, la Gazzetta lo inserisce tra i più grandi flop dei nuovi arrivi nel campionato italiano -
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La Gazzetta dello Sport con un bellissimo focus ha analizzato i flop del mercato. In classifica, c’è anche l’attaccante della Fiorentina, Pedro, che ha giocato solo una manciata di minuti col Parma. In graduatoria anche l’ex viola Rebic, Balotelli, Benzar, Leao , Lozano e Maroni.

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