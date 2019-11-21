Pedro, la Gazzetta lo inserisce tra i più grandi flop dei nuovi arrivi nel campionato italiano

La Gazzetta dello Sport con un bellissimo focus ha analizzato i flop del mercato. In classifica, c’è anche l’attaccante della Fiorentina, Pedro, che ha giocato solo una manciata di minuti col Parma. I...

La Gazzetta dello Sport con un bellissimo focus ha analizzato i flop del mercato. In classifica, c’è anche l’attaccante della Fiorentina, Pedro, che ha giocato solo una manciata di minuti col Parma. In graduatoria anche l’ex viola Rebic, Balotelli, Benzar, Leao , Lozano e Maroni.