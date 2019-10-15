Pedro, in grande spolvero con la nazionale brasiliana, ma per Brescia non sarà convocato

Secondo La Nazione, nonostante le belle prestazioni e le reti con il Brasile Under 23, Pedro è ancora in ritardo di condizione dopo l’infortunio muscolare che lo ha ulteriormente frenato. Montella lo...

Secondo La Nazione, nonostante le belle prestazioni e le reti con il Brasile Under 23, Pedro è ancora in ritardo di condizione dopo l’infortunio muscolare che lo ha ulteriormente frenato. Montella lo aspetta con una certa impazienza e curiosità, ma non intende affrettare troppo i tempi. Nel calcio italiano serve intensità ed è indispensabile essere fisicamente al 100%. Per questo motivo, il rientro del brasiliano è ancora lontano. Dipenderà da come tornerà dal Brasile, ma difficilmente sarà convocato per la trasferta di Brescia di lunedì.