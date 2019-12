Tra qualche giorno inizierà il mercato di riparazione di Gennaio, sarà un mese intenso e servirà molta pazienza e probabilmente, come spesso accade, l’ultimo acquisto arriverà molto vicino al gong del 31.

La priorità resta l’attaccante. Pedro verrà sacrificato per il bene dei gol che mancano all’appello. Il brasiliano ha diverse richieste, addirittura una a titolo definitivo che porterebbe nelle casse della Fiorentina più di quanto abbia speso in estate. Il colmo se si pensa ai pochi minuti disputati dal giocatore da quando ha messo piede in città. I viola sono più orientati per il prestito, ma in un mercato così nevrotico e soprattutto con la squadra che ha così bisogno di rinforzi, è impossibile escludere qualsiasi soluzione.

Al posto di Pedro si prenderà un attaccante subito pronto per entrare in campo da titolare. Un giocatore che conosca il campionato italiano e che possa portare immediatamente qualche gol. Cutrone è in cima alla lista e nel giro di un paio di giorni il suo procuratore comunicherà alla Fiorentina se e come potrà essere acquistato. Zaza e Petagna sono le possibili alternative. A riportarlo è il portale Tuttomercatoweb.com.