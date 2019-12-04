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Pecci: "Sostituire Montella? Se ci va un altro al posto suo, non è che Vlahovic fa 27 gol.."

L'ex viola anni '80 Eraldo Pecci, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco il passaggio sulla Fiorentina:"L’errore è stato fatto in fase costruzione, in estate la società ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 10:09
Pecci: "Sostituire Montella? Se ci va un altro al posto suo, non è che Vlahovic fa 27 gol.." -
Rassegna Stampa
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L'ex viola anni '80 Eraldo Pecci, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco il passaggio sulla Fiorentina:

"L’errore è stato fatto in fase costruzione, in estate la società ha preso Ribery che ha portato entusiasmo e si è ritrovata un
Castrovilli che è destinato un top player. Però non avere un bomber in organico, potenzialmente da 18-20 gol, è stato un errore grave".

"Sostituire Montella? Se ci va un altro al posto suo, non è che Vlahovic fa 27 gol.. Parlare del tecnico non cambia la sostanza del problema: in questo contesto non può essere colpa di Montella. Anche perché la Fiorentina ha giocato molto bene ad inizio stagione, ma se non fai gol la poi la classifica piange".

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