Pecci: "Sostituire Montella? Se ci va un altro al posto suo, non è che Vlahovic fa 27 gol.."

L'ex viola anni '80 Eraldo Pecci, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco il passaggio sulla Fiorentina:"L’errore è stato fatto in fase costruzione, in estate la società ha...

L'ex viola anni '80 Eraldo Pecci, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco il passaggio sulla Fiorentina:

"L’errore è stato fatto in fase costruzione, in estate la società ha preso Ribery che ha portato entusiasmo e si è ritrovata un

Castrovilli che è destinato un top player. Però non avere un bomber in organico, potenzialmente da 18-20 gol, è stato un errore grave".

"Sostituire Montella? Se ci va un altro al posto suo, non è che Vlahovic fa 27 gol.. Parlare del tecnico non cambia la sostanza del problema: in questo contesto non può essere colpa di Montella. Anche perché la Fiorentina ha giocato molto bene ad inizio stagione, ma se non fai gol la poi la classifica piange".